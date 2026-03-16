Bezirk Tulln

155 km/h statt 100: Polizei stoppt Probeführerscheinbesitzer in NÖ

Deutlich zu schnell unterwegs war ein Autofahrer im Gemeindegebiet von Asparn. Nun ist der Mann seinen Probeführerschein los.
Johannes Weichhart
16.03.2026, 09:48

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Polizisten

Viel zu schnell unterwegs war ein Autofahrer am Samstagvormittag im Bezirk Tulln. Beamte der Polizeiinspektion Tulln führten gegen 10.30 Uhr Lasermessungen auf der L112 im Gemeindegebiet von Asparn durch.

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Dabei wurde ein Pkw, der in Richtung Pischelsdorf unterwegs war, mit einer Geschwindigkeit von 155 km/h gemessen – erlaubt sind auf diesem Straßenabschnitt 100 km/h.

Mann wurde angezeigt

Der Lenker besitzt einen Probeführerschein. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Mann angezeigt.

Tulln
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