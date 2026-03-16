155 km/h statt 100: Polizei stoppt Probeführerscheinbesitzer in NÖ

Viel zu schnell unterwegs war ein Autofahrer am Samstagvormittag im Bezirk Tulln . Beamte der Polizeiinspektion Tulln führten gegen 10.30 Uhr Lasermessungen auf der L112 im Gemeindegebiet von Asparn durch.

Dabei wurde ein Pkw, der in Richtung Pischelsdorf unterwegs war, mit einer Geschwindigkeit von 155 km/h gemessen – erlaubt sind auf diesem Straßenabschnitt 100 km/h.

Mann wurde angezeigt

Der Lenker besitzt einen Probeführerschein. Ihm wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Zudem wurde der Mann angezeigt.