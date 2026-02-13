Anpfiff für neuen Rapid-Fanshop in St. Pölten

Am Mittwoch ist der neue Fanshop des SK Rapid Wien in der Mariazeller Straße 260 St. Pölten feierlich neu eröffnet worden. Wie berichtet, wurde der alte Standort im Süden der Stadt aufgelassen, weil hier die Johanniter einzogen.

Zahlreiche Fans nutzten die Gelegenheit, sich beim modernisierten Standort umzusehen, Autogramme zu ergattern und mit Spielern sowie Rapid-Legenden ins Gespräch zu kommen.

"Grün-weiße Leidenschaft"

Zur offiziellen Eröffnung begrüßten die Geschäftsführer Daniela Bauer, Steffen Hofmann und Markus Katzer auch Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner (ÖVP). Die Politikerin betonte in ihrer Ansprache die enge Verbundenheit zwischen dem Traditionsverein und Niederösterreich: „Die grün-weiße Leidenschaft reicht über die Stadtgrenze von Hütteldorf bis ins Herz unserer Landeshauptstadt St. Pölten.“