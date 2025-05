Radstars treten für Kinder in Bangladesch in die Pedale

Die Hilfsorganisation SONNE-International unterstützt seit 2002 benachteiligte Kinder und Jugendliche in Afrika und Asien durch Bildungs- und Gesundheitsprojekte und bietet den jeweiligen Dorfgemeinschaften umfangreiche Begleitmaßnahmen an. Bei „Bines Radl-Challenge“ wird jeder gefahrene Kilometer von Sponsoren in Spendengelder umgewandelt. Der Erlös geht heuer an ein Schulprojekt in Bangladesch – getreu dem SONNE-Motto: „Mit Bildung aus der Armut“.