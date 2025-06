"Quantensprung": EVN Wasser investiert 775 Millionen in Wasserversorgung

"Trinkwasser ist ein hohes Gut und es erfordert einen enormen finanziellen Aufwand, um es zu erhalten", denkt Pernkopf daran, dass man in vielen Urlaubsländern das Trinkwasser im Supermarkt in Flaschen kaufen muss, während man in Österreich einfach den Wasserhahn aufdreht. Was er als enormen finanziellen Aufwand bezeichnet, sind in Zahlen 775 Millionen Euro, die die EVN Wasser in den kommenden 30 Jahren in neue Leitungen, Brunnen und Naturfilter investieren wird.

Genug Wasser ist da, es muss nur richtig verteilt werden

Durch das Bevölkerungswachstum werde der Wasserverbrauch in den nächsten 30 Jahren um ein Viertel ansteigen. "Das Wasserangebot ist entsprechend hoch", müsse man sich keine Sorgen machen. "Uns steht auch dann noch mehr als doppelt so viel Wasser zur Verfügung, als wir tatsächlich brauchen", betont Pernkopf.

Es gehe vor allem darum, das Wasser entsprechend zu verteilen. Dazu werden Leitungen und Speicher ausgebaut; zusätzliche Trinkwasserquellen durch neue Brunnenfelder erschlossen und, dafür sei der LH-Stellvertreter besonders dankbar: "Überregionale Leitungen werden errichtet."