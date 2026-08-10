Purkersdorf Open Air: Zeit für Boris Bukowski

Am Samstag, den 29. August wird Purkersdorf seinem Ruf als „Vatikan des Austropop“ (Zitat Thomas Stipsits, Anm.) wieder alle Ehre machen. Anlässlich des 80. Geburtstags von Austropop-Urgestein Boris Bukowski wird am Hauptplatz von Purkersdorf ein riesiges Gipfeltreffen des Austropop mit zahlreichen prominenten Gratulanten stattfinden.

Boris Bukowski freut sich bei seinem Geburtstagskonzert auf die musikalische Unterstützung von EAV-Gründer und Mastermind Thomas Spitzer , OPUS-Ikone Ewald Pfleger , Chartstürmer LEMO , dem Nino aus Wien , Ernst Molden sowie Starmania–Gewinnerin Anna Buchegger . Buchegger wird den Abend ab 19 Uhr mit ihrer eigenen Band eröffnen.

Der Eintritt zu Spektakel ist dank der Stadtgemeinde Purkersdorf und den Sponsoren frei.

Es wird empfohlen, öffentlich anzureisen. Die Bahnstation Purkersdorf Zentrum ist nur 100 Meter vom Eingang zum Konzertgelände entfernt. Außerdem wird dazu geraten, sich gegen 18 Uhr im Gelände einzufinden, um sich einen schönen Platz vor der Bühne zu sichern. Bei Regen wird darum gebeten, die Regenschirme zuhause zu lassen, da diese im Gelände nicht gestattet sind.

Für alle, die nicht persönlich vor Ort sein können, überträgt ORF III das Konzert live zeitversetzt ab 21.05 Uhr – Radio NÖ überträgt bereits ab 20.05 Uhr direkt aus Purkersdorf.