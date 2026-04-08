Niederösterreich

Von Gehirn bis Skelett: Mehrere Exponate unter dem Hammer

Die Mittelschule Klosterneuburg versteigert 144 Lehrmittel aus den Bereichen Biologie und Geografie.
Kristina Leitner
08.04.2026, 16:08

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Diverse Schmetterlinge in mehreren Schaukästen aufgereiht.

Schmetterlinge in Schaukästen, ein Schweineembryo, das Skelett einer Hauskatze oder der in Kunstharz gegossene Querschnitt eines Kniegelenks: Diese und weitere Lehrmittel sollen morgen den Besitzer wechseln. Die Mittelschule Klosterneuburg trennt sich von 144 Exponaten, die früher in den Fächern Biologie sowie Geografie zum Einsatz kamen.

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Aufgrund neuer Unterrichtsmethoden findet das Material heute kaum noch Verwendung, heißt es in einer Aussendung. Mit dem Verkauf wolle die Einrichtung die Gegenstände "anderen Verwendungszwecken zuführen".

Hohe Nachfrage bei Gehirn

Bis 10. April um 15.55 Uhr ist es noch möglich, sich an der Online-Versteigerung zu beteiligen. Bei Interesse können die Exponate am Donnerstag, dem 9. April, zwischen 9.00 und 10.00 Uhr direkt in der Mittelschule besichtigt werden. Jene Lehrmittel, die nicht verkauft werden, sollen im Anschluss bei einem Flohmarkt in der Schule angeboten werden.

Ein Katzenskelet in einem Schaukasten, darunter sind mehrere Muscheln und weitere Exponate zu sehen.

Die Versteigerung läuft noch bis 10. April.

Während einige Exponate noch auf erste Bieterinnen und Bieter warten, kommen einzelne Gegenstände besonders gut an. Mit über 40 Geboten und einem Preis von mindestens 600 Euro derzeit am beliebtesten: das Feuchtpräparat eines Gehirns.

Nähere Informationen zur Versteigerung hier.

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