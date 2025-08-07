Neuer Postpartner für Leesdorf gefunden

Für große Aufregung hat im Badener Stadtteil Leesdorf die Ankündigung gesorgt, dass der bisherige Postpartner mit 30. September geschlossen wird. Die Badener FPÖ hatte deswegen auch eine Unterschriftenaktion gestartet, die bereits rund 800 Personen unterstützt haben.

Nun gibt es in dem Fall aber gute Neuigkeiten: Mit dem Unternehmer Alexander Mach, der in der Waltersdorfer Straße 14 seit Mai den Heimtierbedarf „Dog Fellas“ betreibt, konnte ein Postpartner-Nachfolgebetrieb gefunden werden, der nicht nur einen nahtlosen Übergang ermöglicht, sondern auch über ein hervorragendes Parkplatzangebot verfügt, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde.

Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) habe sich unmittelbar, nachdem bekannt wurde, dass das Autohaus Ebner den Postpartnerbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen muss, intensiv dafür eingesetzt, einen Nachfolgebetrieb zu finden. „Unterschriften sammeln ist definitiv zu wenig. Ich handle lieber“, meint sie mit einem Seitenhieb.