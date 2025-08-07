Neuer Postpartner für Leesdorf gefunden
Für große Aufregung hat im Badener Stadtteil Leesdorf die Ankündigung gesorgt, dass der bisherige Postpartner mit 30. September geschlossen wird. Die Badener FPÖ hatte deswegen auch eine Unterschriftenaktion gestartet, die bereits rund 800 Personen unterstützt haben.
Nun gibt es in dem Fall aber gute Neuigkeiten: Mit dem Unternehmer Alexander Mach, der in der Waltersdorfer Straße 14 seit Mai den Heimtierbedarf „Dog Fellas“ betreibt, konnte ein Postpartner-Nachfolgebetrieb gefunden werden, der nicht nur einen nahtlosen Übergang ermöglicht, sondern auch über ein hervorragendes Parkplatzangebot verfügt, heißt es vonseiten der Stadtgemeinde.
Bürgermeisterin Carmen Jeitler-Cincelli (ÖVP) habe sich unmittelbar, nachdem bekannt wurde, dass das Autohaus Ebner den Postpartnerbetrieb aus wirtschaftlichen Gründen einstellen muss, intensiv dafür eingesetzt, einen Nachfolgebetrieb zu finden. „Unterschriften sammeln ist definitiv zu wenig. Ich handle lieber“, meint sie mit einem Seitenhieb.
Start am 2. Oktober
Die Postversorgung in Leesdorf konnte mit der Zusage durch Alexander Mach nun gesichert werden. Jeitler-Cincelli dazu: „Ich freue mich sehr, dass es uns gelungen ist, den Prozess so erfolgreich zu unterstützen. Für Menschen, die auf kurze Wege angewiesen sind, ist eine wohnortnahe Poststelle mit einem guten Parkplatzangebot unverzichtbar. Ein großes Dankeschön an Alexander Mach, der sich bereit erklärt hat, diese Aufgabe zu übernehmen und ein Postservice anzubieten, das das Leben vieler Badener erleichtern wird.“
Der neue Postpartner im „Dog Fellas“ wird den Betrieb am 2. Oktober aufnehmen und den Postservice Montag bis Freitag von 11 bis 18 Uhr anbieten.
