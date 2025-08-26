Polizisten aus Wiener Neustadt legten Serientäter das Handwerk

Beamte der Polizeiinspektion Burgplatz in Wiener Neustadt haben einen Kriminellen nach einer Serie von Eigentums- und Vermögensdelikten aus dem Verkehr gezogen. Einem 42-jährigen Mann aus Wiener Neustadt wird eine lange Liste an Straftaten angelastet. Eine aufmerksame Passantin hatte im August einen Einbruch auf einer Baustelle in Wiener Neustadt beobachtet und daraufhin die Polizei verständigt. Der Verdächtige konnte auf frischer Tat festgenommen werden. Ermittlungen gegen ihn dauerten an.

Der Tatverdächtige hatte außerdem versucht, einen geparkten Pkw in der Stadt in Brand zu setzen. Zeugen informierten ebenfalls die Polizei; der Täter flüchtete stadteinwärts. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb erfolglos. Gleichzeitig wurde Diebsgut, das zuvor bei einem Einbruch gestohlen worden war, in der Nähe aufgefunden. Betrug, Diebstahl, Einbruch usw. Durch intensive Ermittlungen der Beamten konnte dem 42-Jährigen die versuchte Brandstiftung, der Pkw-Einbruchsdiebstahl sowie weitere Straftaten zugeordnet werden. Bei den weiteren Delikten handelt es sich unter anderem um Sachbeschädigung, Betrug, Diebstahl sowie Einbruch in Fahrzeuge, eine Firma und einen Wirtschaftshof.