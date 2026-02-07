Niederösterreich

Polizeieinsatz um vermummte Unbekannte auf A2 bei Traiskirchen

Polizeieinsatz um vermummte Unbekannte auf A2 bei Traiskirchen
An die 40 Personen sollen versucht, haben auf die A2 zu gelangen. Polizei geht von ausländischen Basketballfans auf der Heimreise aus.
Von Wolfgang Atzenhofer
07.02.26, 06:11

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Ausländische Sportfans, die sich auf ihrer Heimreise besonders bemerkbar machen wollten, sollen am Freitag am späteren Abend auf der Südautobahn für Aufregung und einen massiven Polizeieinsatz gesorgt haben. Laut Medienberichten und Zeugenanrufen bei der Polizei sollen an die 40 vermummte Personen auf der A2 bei Traiskirchen im Bezirk Baden den Verkehr behindert haben.

Schwerer Crash mit Verletzten auf der A1 bei St. Valentin

Ein Konvoi von Autos mit ausländischen Kennzeichen dürfte nach den Berichten gegen  21 Uhr nahe der Autobahnausfahrt Traiskirchen geparkt haben. An die  drei Dutzend  Vermummte dürften dann zu Fuß zurück zum A2-Fahrstreifen gekommen sein und versucht haben, über die Leitschienen auf die Fahrbahn zu kommen.

Viele Notrufe

Es kam zu Verkehrsbehinderungen und aufgeregten Notrufen bei der Polizei. Dabei war von brennenden Fahrzeugen, Massenkarambolagen und  aggressiven Unbekannten mit Eisenstangen die Rede.

Mann starb nach Sprung auf Motorhaube – Verfahren eingestellt

 

Angerückte Polizeistreifen sollen die Vermummten zurückgedrängt haben, diese liefen dann davon. Laut ORF NÖ geht die Polizei davon aus, dass Basketballfans, die in Wien ein internationales Spiel besucht hatten, für die verstörende Aktion verantwortlich gewesen sein könnten. Es gab jedenfalls keine Berichte über Verletzte oder bedrohte Personen bei dem kuriosen Vorfall.

Pyrotechnik

Die vermeintlichen brennenden Autos, die Zeugen meldeten, gab es ebenfalls nicht, der Feuerschein dürfte von entzündeten pyrotechnischen Artikeln gestammt haben. 

Mehr zum Thema

Baden
kurier.at, watzenh  | 

Kommentare