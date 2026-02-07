Polizeieinsatz um vermummte Unbekannte auf A2 bei Traiskirchen

Ausländische Sportfans, die sich auf ihrer Heimreise besonders bemerkbar machen wollten, sollen am Freitag am späteren Abend auf der Südautobahn für Aufregung und einen massiven Polizeieinsatz gesorgt haben. Laut Medienberichten und Zeugenanrufen bei der Polizei sollen an die 40 vermummte Personen auf der A2 bei Traiskirchen im Bezirk Baden den Verkehr behindert haben.

Ein Konvoi von Autos mit ausländischen Kennzeichen dürfte nach den Berichten gegen 21 Uhr nahe der Autobahnausfahrt Traiskirchen geparkt haben. An die drei Dutzend Vermummte dürften dann zu Fuß zurück zum A2-Fahrstreifen gekommen sein und versucht haben, über die Leitschienen auf die Fahrbahn zu kommen. Viele Notrufe Es kam zu Verkehrsbehinderungen und aufgeregten Notrufen bei der Polizei. Dabei war von brennenden Fahrzeugen, Massenkarambolagen und aggressiven Unbekannten mit Eisenstangen die Rede.