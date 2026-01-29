Tierquälerei und Hotelbetrug: Frau in Tulln festgenommen

Was mit dem Anruf einer Hotelmitarbeiterin begann, entpuppte sich als Fall mit weitreichenden Folgen: Die Polizei hat in Tulln eine mutmaßliche Serienbetrügerin festgenommen, die quer durch Österreich Hotels geprellt haben soll – mit zwei Hunden im Gepäck und mehreren falschen Identitäten. Vor einigen Tagen verständigte eine Mitarbeiterin einer Unterkunft die Polizeiinspektion Tulln. Sie hatte den Verdacht, dass eine Frau, die sich bei ihr eingemietet hatte, ohne zu bezahlen verschwinden wollte – so wie zuvor offenbar bereits in anderen Hotels.

Als die Beamten eintrafen, konfrontierten sie eine 46-jährige rumänische Staatsbürgerin, die mit zwei Hunden in der Unterkunft lebte, mit dem Verdacht. Erste Ermittlungen ergaben, dass die Frau im Bezirk Tulln schon Tage zuvor in einem anderen Hotel gewohnt und dieses ebenfalls ohne Begleichung der Rechnung verlassen hatte. Spur führt bis in die Steiermark Die Ermittlungen weiteten sich rasch aus: In Zusammenarbeit mit der Polizeiinspektion Lebring konnten der Beschuldigten weitere Tatorte im Bezirk Leibnitz (Steiermark) zugeordnet werden.