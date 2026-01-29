Messer-Raub in Neulengbach: Maskierter Täter auf der Flucht

Ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Trafik hat am Mittwochabend in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) für einen Polizei-Großeinsatz gesorgt. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Mann bislang jede Spur.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter gegen 17.55 Uhr das Geschäft. Maskiert mit einem schwarzen Schlauchschal und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze gab er zunächst vor, ein Verkaufsgespräch führen zu wollen. Kurz darauf zog er ein Messer, bedrohte den Angestellten und forderte Bargeld. Alarmfahndung ohne Erfolg Nachdem ihm das Geld in bislang unbekannter Höhe ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung blieb ohne Erfolg.