Bezirk St. Pölten

Messer-Raub in Neulengbach: Maskierter Täter auf der Flucht

Polizeiauto
Kurz vor 18 Uhr schlug der Räuber am Mittwoch in Neulengbach zu. Mit Kapuze und Schlauchschal maskiert, erbeutete er Bargeld und entkam unerkannt.
Von Johannes Weichhart
29.01.26, 08:28

Ein bewaffneter Raubüberfall auf eine Trafik hat am Mittwochabend in Neulengbach (Bezirk St. Pölten) für einen Polizei-Großeinsatz gesorgt. Ein bislang unbekannter Täter bedrohte einen Angestellten mit einem Messer und erbeutete Bargeld.

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung fehlt von dem Mann bislang jede Spur.

Wie die Polizei berichtet, betrat der Täter gegen 17.55 Uhr das Geschäft. Maskiert mit einem schwarzen Schlauchschal und mit tief ins Gesicht gezogener Kapuze gab er zunächst vor, ein Verkaufsgespräch führen zu wollen. Kurz darauf zog er ein Messer, bedrohte den Angestellten und forderte Bargeld.

Alarmfahndung ohne Erfolg

Nachdem ihm das Geld in bislang unbekannter Höhe ausgehändigt worden war, flüchtete der Täter zu Fuß in unbekannte Richtung. Eine sofort ausgelöste Alarmfahndung blieb ohne Erfolg.

Der Mitarbeiter der Trafik wurde bei dem Überfall nicht verletzt, erlitt jedoch einen Schock

Personenbeschreibung

Bei dem Täter handelt es sich um einen Mann im Alter von etwa 25 Jahren, der rund 1,85 Meter groß ist. Er hat eine schlanke Statur, einen hellen Hauttyp und dunkle Augen. Während der Tat sprach er einen ortsüblichen Dialekt

Bekleidet war er mit einer dunklen Hose sowie einer schwarzen Kapuzenjacke, deren Kapuze er tief bis ins Gesicht gezogen hatte. Zusätzlich trug er eine schwarze Haube und einen schwarzen Schlauchschal.

Die Ermittlungen hat das Landeskriminalamt Niederösterreich übernommen. Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung.

