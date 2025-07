Polizeieinsatz in St. Pölten: Nicht bezahlte Zigaretten führen zu Festnahme

In St. Pölten ist es am Mittwochabend zu einem Polizeieinsatz gekommen, nachdem ein 25-jähriger türkischer Staatsbürger eine Zigarettenlieferung nicht bezahlt haben soll. Der Mann hatte sich am 16. Juli gegen 18.30 Uhr eine Stange Zigaretten über ein Taxiunternehmen zu seiner Wohnadresse in einem Mehrparteienhaus liefern lassen.