Polizeieinsatz in St. Pölten: 31-jähriger Mieter droht mit Messer

Brenzliger Polizeieinsatz Dienstagvormittag in der Landeshauptstadt St. Pölten: Nachdem ein 31-jähriger Mieter seinen Vermieter und einen Hausverwalter mit dem Umbringen bedroht haben soll, mussten die Beamten anrücken. Die beiden Männer wollten am 16. Juli die ausstehenden Mietzahlungen des Mannes einheben, als es in der Wohnung zu den Drohungen gekommen sein soll.