Polizei schnappt Brandstifter und Serieneinbrecher

Gegen den Beschuldigten bestand bereits ein Festnahmeauftrag der Staatsanwaltschaft Wiener Neustadt wegen eines Einbruchs in Brunn am Gebirge Ende des Jahres 2020. Er konnte bei einer Personenkontrolle in Wien festgenommen werden.

Der Mann soll in Häuser in Perchtoldsdorf und Brunn am Gebirge eingebrochen und teilweise auch in den Objekten übernachtet haben. Dem 41-jährigen Beschuldigten konnten folgende Straftaten zugeordnet werden:

• Einbruchsdiebstahl in Perchtoldsdorf in der Nacht vom 17. zum 18. Oktober 2021

• Sachbeschädigung an einem Pkw in Perchtoldsdorf am 26. November 2021

• Brandstiftung an einem Pkw in Brunn am Gebirge am 27. November 2021

• Brandstiftung an einem Pkw in Perchtoldsdorf am 28. November 2021

• Einbruchsdiebstahl in Perchtoldsdorf in der Zeit vom 3. bis 6. Dezember 2021

• Einbruchsdiebstahl in Perchtoldsdorf am 1. Dezember 2021

• Sachbeschädigung an zwei Pkws in der Zeit vom 6. bis 8. Dezember 2021

• Einbruchsdiebstahl in Perchtoldsdorf in der Zeit von 7. bis 8. Dezember 2021

• Sachbeschädigung in Perchtoldsdorf vom 13. bis 22. Dezember 2022

• Drei Einbruchsdiebstähle in Perchtoldsdorf zu einer unbekannten Zeit; angezeigt am 19. Februar 2022