Bezirk Melk

Polizei stoppte in NÖ zugedröhnten Sattelzug-Chauffeur

Ein rotes Blinklicht und der Schriftzug „Polizei“ auf einem blauen Autodach.
Slowake, 29, fiel bei Schwerpunktkontrolle auf. Er hatte auch die Ruhezeiten missachtet.
11.02.26, 10:07

Trotz schwerer Beeinträchtigung durch Suchtmittel soll ein slowakischer Lkw-Chauffeur einen Sattelzug durch Niederösterreich gelenkt haben. Im Bezirk Melk wurde er bei einer Schwerpunktkontrolle der Polizei aus dem Verkehr gezogen.

Der 29-jährige Slowake fiel in der Vorwoche bei einer Kontrolle auf. Auf der B25 bei Ybbs (Gemeinde Bergland) lag das Hauptaugenmerk auf dem Schwerverkehr. Polizeibeamte der Inspektion Persenbeug hielten ein Sattelkraftfahrzeug an, das von dem Slowaken gelenkt wurde, berichtete die NÖ Landespolizeidirektion.

Ruhezeiten missachtet

Neben einigen schwerwiegenden Übertretungen der Lenk- und Ruhezeiten stellten die Beamten beim Fahrer mögliche Merkmale einer Beeinträchtigung durch Suchtgiftmittel fest.  Eine anschließende ärztliche Untersuchung bestätigte diesen Verdacht.

Dem 29-Jährigen wurde die Lenkberechtigung vorläufig abgenommen, die Weiterfahrt untersagt und er wird wegen mehrerer Übertretungen der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde Melk  angezeigt.

kurier.at, watzenh  | 

