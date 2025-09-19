Große Erleichterung am Freitagnachmittag: Die seit gestern vermisste 86-jährige Frau au s Maria Lanzendorf , Bezirk Bruck an der Leitha, konnte nach stundenlanger Suche lebend gefunden werden. An der aufwendigen Suchaktion waren zahlreiche Einsatzkräfte beteiligt – von Polizei und Feuerwehr bis hin zu den Such- und Rettungshundestaffeln des Roten Kreuzes und des Samariterbundes .

Entdeckt wurde die Pensionistin schließlich von der Malinois-Hündin Lillifee des Roten Kreuzes Wiener Neustadt. „Meine Hündin hat sie in einem Waldstück, nur etwa 60 Meter von einem Schotterparkplatz entfernt, aufgespürt“, berichtet Hundeführerin Sandra Binder. „Aber das war Teamwork aller Einsatzorganisationen vor Ort. Gemeinsam konnten wir der Frau helfen – und das ist immer etwas ganz Besonderes.“

Suchhunde auf der Spur

Bereits zuvor hatte Mantrailer-Hund Happy gemeinsam mit Hundeführerin Martina Hansbauer und Helferin Burga Gierlinger die Spur aufgenommen und die Helfer bis in die Nähe der Vermissten geführt. Auf den „letzten Metern“ gelang dann Lillifee der entscheidende Fund.

Sofort wurden Sanitäter des Roten Kreuzes hinzugezogen, die die 86-Jährige medizinisch versorgten. Ihr Zustand war so stabil, dass sie anschließend wieder nach Hause gebracht werden konnte.