Alkoholisierter 19-Jähriger verursacht schweren Motorradunfall in NÖ

Ein 19-jähriger Motorradfahrer ist am Mittwoch in Blindenmarkt (Bezirk Melk) mit dem Pkw einer 69-Jährigen kollidiert. Der junge Mann war laut Angaben der Exekutive vom Donnerstag alkoholisiert und hat keine gültige Lenkberechtigung, das Bike war zudem nicht zum Verkehr zugelassen.

Bei dem Crash auf der L6018 fuhr der Niederösterreicher vor einer Polizeistreife davon. Der Zweiradlenker und die 69-Jährige wurden verletzt und in das Landesklinikum Amstetten gebracht.

Beamte waren am Mittwoch kurz vor 20.00 Uhr auf das Motorrad aufmerksam geworden. Der 19-Jährige prallte mit seinem Bike gegen den abbiegenden Wagen der Frau. Die 69-Jährige hatte das Zweirad vermutlich aufgrund des fehlenden Vorderlichtes übersehen, hieß es. Der Mann aus dem Bezirk Scheibbs wird nun der Bezirkshauptmannschaft Melk und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.

Verletzter Biker ins Krankenhaus geflogen

Nach zwei weiteren Verkehrsunfällen waren am Mittwoch in Niederösterreich Notarzthubschrauber im Einsatz. In Weiden an der March (Bezirk Gänserndorf) prallte ein 54-jähriger Motorradlenker vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit gegen ein Brückengeländer. Der Mann wurde in ein angrenzendes Feld geschleudert und schwer verletzt. „Christophorus 3“ flog ihn in die Klinik Donaustadt nach Wien.