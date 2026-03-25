Lkw-Kontrollen in NÖ: Fünfstellige Strafen nach 89 Mängeln

Die niederösterreichische Landesverkehrsabteilung hat bei umfassenden Kontrollen auf der A2 und A21 zahlreiche Schwerfahrzeuge mit gravierenden technischen Mängeln aus dem Verkehr gezogen. Bei den Kontrollen am 23. und 24. März 2026 wurden in Alland (Bezirk Baden) bei zehn technischen Kontrollen 47 schwere Mängel und zwölf mit Gefahr im Verzug festgestellt, während in Guntramsdorf (Bezirk Mödling) bei neun Kontrollen zwölf schwere Mängel und 18 mit Gefahr im Verzug dokumentiert wurden. Die Kontrollen wurden gemeinsam mit technischen Amtssachverständigen des Amtes der NÖ Landesregierung durchgeführt.

Bei acht Fahrzeugen waren die Mängel so gravierend, dass die Kennzeichentafeln an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurden und den Lenkern die Weiterfahrt untersagt wurde.

Hohe Geldstrafen und rechtliche Konsequenzen

Die Einsatzkräfte hoben im Zuge der Amtshandlungen 18 vorläufige Sicherheitsleistungen ein, deren Gesamtbetrag im fünfstelligen Bereich liegt. Sowohl die Fahrzeuglenker als auch die Zulassungsbesitzer werden nun den zuständigen Bezirksverwaltungsbehörden angezeigt.