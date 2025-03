Drogenvorwurf, Führerschein weg: Mopedfahrer nahm Kampf mit Behörde auf

Ab diesem Zeitpunkt nahm eine Geschichte ihren Lauf, die nicht nur den Betroffenen bis an den Rande der Verzweiflung gebracht haben dürfte, sondern in weiterer Folge auch noch das Gericht beschäftigte.

"Aufgrund des Gutachtens der Polizeiärztin, wonach der Beschwerdeführer aufgrund der beobachteten Symptome und der Ergebnisse der psychophysischen Tests zum Zeitpunkt des Lenkens durch Suchtgift und Übermüdung beeinträchtigt und nicht fahrfähig sei, wurde ihm der Führerschein von der Polizei am 8.9.2024 um 18.15 Uhr vorläufig abgenommen", heißt es in einer Begründung.

Führerschein wieder abgenommen

Nach weiteren Untersuchungen stellte sich heraus, dass keine Beeinträchtigung durch Suchtmittel nachweisbar war. Daher hob die Behörde den Entzugsbescheid am 25. September 2024 auf, der junge Mann erhielt seinen Führerschein zurück.

Dennoch wurde ihm später erneut die Lenkberechtigung für drei Monate entzogen – diesmal mit der Begründung, er sei am 23. September mit einem Moped gefahren, als der ursprüngliche Entzugsbescheid noch in Kraft war. Ein Polizist wollte damals drei Mopedfahrer stoppen, doch nur einer blieb stehen. Dieser gab schließlich an, dass einer der anderen jener Mostviertler sei, dem zuvor wegen angeblichen Drogeneinflusses die Lenkerberechtigung entzogen worden sei.