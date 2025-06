Monatelange Ermittlung zahlt sich aus: Schlag gegen Einbrecherbande

Die Gruppe soll seit November 2024 in wechselnden Zusammensetzungen in Wohnhäuser, Automaten und eine Firma im östlichen Ober- sowie westlichen Niederösterreich eingebrochen sein.

Auf frischer Tat ertappt

Den entscheidenden Durchbruch erzielten Kriminalisten der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität des Landeskriminalamtes Oberösterreich: Am 12. Februar 2025 wurden vier Männer nach einem Dämmerungseinbruch in Hellmonsödt (Bezirk Urfahr-Umgebung) in Pregarten (Bezirk Freistadt) auf frischer Tat ertappt und vorläufig festgenommen. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Linz wurden sie in die Justizanstalt Linz eingeliefert.

Laut Polizei sollen die Ganoven auch in St. Pölten und Amstetten zugeschlagen haben.

Insgesamt konnten den mutmaßlichen Tätern 21 Einbruchsdiebstähle zugeordnet werden – darunter 15 in Wohnhäuser, fünf in Automaten sowie ein Einbruch in eine Firma. Die Beute: vor allem Bargeld, Schmuck und Edelmetalle. Der Wert des gestohlenen Gutes beträgt über 145.300 Euro. Hinzu kommt ein Sachschaden von rund 159.000 Euro, womit der Gesamtschaden über 304.300 Euro liegt.