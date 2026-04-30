Verfolgungsjagd in NÖ: Lenker auf blanker Felge unterwegs
Eine wilde Fahrt hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Mödling für Aufsehen gesorgt. Ein 42-jähriger Mann aus Wien war mit seinem Auto auf der Felge unterwegs und verursachte dabei massive Schäden auf der Fahrbahn.
Starker Alkoholgeruch
Polizisten der Inspektion Maria Enzersdorf wurden kurz nach dem Ortsbeginn von Brunn am Gebirge auf das Fahrzeug aufmerksam. Der Pkw war bereits schwer beschädigt, der Airbag ausgelöst. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn setzte der Lenker seine Fahrt zunächst fort, ehe er schließlich auf einem Parkplatz anhielt.
Als die Beamten das Fahrzeug erreichten, war der Mann nicht ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht. Dort stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch fest, weshalb eine klinische Untersuchung durchgeführt wurde.
Mehrere Unfälle
Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige zuvor bereits mehrere Unfälle verursacht haben dürfte. Laut Polizei soll er auf seiner Fahrt von Guntramsdorf in Richtung Wien mindestens zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen haben – unter anderem in Brunn am Gebirge und Wiener Neudorf.
Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.
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