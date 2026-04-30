Bezirk Mödling

Verfolgungsjagd in NÖ: Lenker auf blanker Felge unterwegs

Ein Lenker sorgt im Bezirk Mödling für gefährliche Szenen. Die Polizei spricht von mehreren Unfällen und Alkohol am Steuer.
Johannes Weichhart
30.04.2026, 11:46

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Eine Polizistin steht vor einem Polizeiauto mit eingeschaltetem Blaulicht und trägt eine Warnweste.

Eine wilde Fahrt hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Mödling für Aufsehen gesorgt. Ein 42-jähriger Mann aus Wien war mit seinem Auto auf der Felge unterwegs und verursachte dabei massive Schäden auf der Fahrbahn.

Starker Alkoholgeruch

Polizisten der Inspektion Maria Enzersdorf wurden kurz nach dem Ortsbeginn von Brunn am Gebirge auf das Fahrzeug aufmerksam. Der Pkw war bereits schwer beschädigt, der Airbag ausgelöst. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn setzte der Lenker seine Fahrt zunächst fort, ehe er schließlich auf einem Parkplatz anhielt.

Schlimmer Unfall: Arbeiter wurde in NÖ von Kran erdrückt

Als die Beamten das Fahrzeug erreichten, war der Mann nicht ansprechbar. Er wurde vom Rettungsdienst ins Landesklinikum Baden gebracht. Dort stellten die Einsatzkräfte starken Alkoholgeruch fest, weshalb eine klinische Untersuchung durchgeführt wurde.

Mehrere Unfälle

Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass der 42-Jährige zuvor bereits mehrere Unfälle verursacht haben dürfte. Laut Polizei soll er auf seiner Fahrt von Guntramsdorf in Richtung Wien mindestens zwei Verkehrsunfälle mit Sachschaden verursacht und anschließend Fahrerflucht begangen haben – unter anderem in Brunn am Gebirge und Wiener Neudorf.

Ohne Schein, aber mit Sturmhaube zum Tanken: 19-Jähriger verurteilt

Dem Mann wurde der Führerschein vorläufig abgenommen.

Mödling
kurier.at  | 

Kommentare