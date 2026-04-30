Verfolgungsjagd in NÖ: Lenker auf blanker Felge unterwegs

Eine wilde Fahrt hat am Dienstagnachmittag im Bezirk Mödling für Aufsehen gesorgt. Ein 42-jähriger Mann aus Wien war mit seinem Auto auf der Felge unterwegs und verursachte dabei massive Schäden auf der Fahrbahn.

Starker Alkoholgeruch

Polizisten der Inspektion Maria Enzersdorf wurden kurz nach dem Ortsbeginn von Brunn am Gebirge auf das Fahrzeug aufmerksam. Der Pkw war bereits schwer beschädigt, der Airbag ausgelöst. Trotz Blaulicht und Folgetonhorn setzte der Lenker seine Fahrt zunächst fort, ehe er schließlich auf einem Parkplatz anhielt.