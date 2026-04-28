Illegal entsorgt: Schlachtabfälle sorgen nun für Ermittlungen

Im Bereich des Höllbachs außerhalb von Würnsdorf , einer Katastralgemeinde von Pöggstall (Bezirk Melk) ist kürzlich eine illegale Entsorgung von Schlachtabfällen entdeckt worden. Unbekannte hatten dort Teile von Schweinen abgeladen.

Mitarbeiter des Bauhofs bargen die Überreste noch am selben Tag. Die Polizei sowie die Bezirkshauptmannschaft Melk wurden informiert, Ermittlungen wurden eingeleitet.

Stempel sind erkennbar

Laut ersten Informationen sind auf den entsorgten Teilen noch Kennzeichnungsstempel erkennbar. Die Behörden gehen daher davon aus, die Verantwortlichen rasch ausforschen zu können.