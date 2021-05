Podcast: Arbeiterkammer NÖ thematisiert "Gewalt gegen Frauen"

Kürzlich ist in Wien eine 35-jährige Frau ermordet worden, als Hauptverdächtiger wird ihr Ex-Freund gehandelt. Dabei handelt es sich um den neunten Frauenmord in diesem Jahr in Österreich. Seither werden die Themen Femizide und Gewaltprävention in den Medien diskutiert.

Auch bei der Arbeiterkammer Niederösterreich thematisiert man jetzt die Vorfälle. Ab diesem Freitag kann die Spezialsendung des Podcasts "Montalk" zum Thema Gewalt gegen Frauen abgerufen werden.

Neben Birgit Schön, Leiterin der AK Niederösterreich-Abteilung für Frauenpolitik diskutieren unter Leitung von Alexander Goebel der Psychologe und Entwickler der App fem:Help, John Haas und Peter Reiter von der Abteilung Kriminalitätsprävention des Landeskriminalamts Niederösterreich, sowie Maria Reichartzeder, Leiterin des Frauenhauses Amstetten.

„Gerade jetzt ist es notwendig, auch Bewusstseinsarbeit zu leisten“, sagt Arbeiterkammer Niederösterreich-Präsident und ÖGB NÖ-Vorsitzender Markus Wieser und betont „die Verhinderung von Gewalt gegen Frauen ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe“.

Mehr Informationen unter arbeiterkammer.at