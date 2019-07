Pleiten und Pannen: Zweiter Anlauf für Polizei-Notrufsystem

Minutenlange Wartezeiten in der Telefonschleife und fehlgeleitete Notrufe: nach den Pleiten, Pech und Pannen bei der Einführung des österreichweiten Polizei-Notrufsystems Elkos (Polizei-Einsatzleit- und Kommunikationssystem) wird nun ein neuer Anlauf unternommen, mit den Landesleitzentralen in Betrieb zu gehen. Seit dieser Woche läuft der Testballon in der neuen Einsatzzentrale in St. Pölten.

Mit Elkos sollen die österreichweit 90 Bezirks- und Stadtleitstellen der Polizei durch neun Landesleitzentralen ersetzt werden. Das millionenteure Projekt wurde bereits unter ÖVP-Innenminister Wolfgang Sobotka in Auftrag gegeben und hätte heuer in ganz Österreich in Vollbetrieb gehen sollen.