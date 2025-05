Planmäßiges Sanierungsende der Westbahn im Tullnerfeld steht bevor

Vom Osten sei das Wasser im vergangenen Herbst buchstäblich in den Atzenbrugger Tunnel "geschossen“, erläuterte David Scheiblauer von den ÖBB. Die neuerliche Sperre "einer der Hauptschlagadern im System“ werde im Sinne der Fahrgäste so kurz wie möglich gehalten, betonte Engel. Den Verlauf der Arbeiten bezeichnete sie als "sehr gut“. Mit der Wiederinbetriebnahme der Strecke durch das Tullnerfeld am Freitag kommender Woche, 6. Juni, werde die Unwetterkatastrophe vom vergangenen September "endgültig abgeschlossen“ sein, so die Vorständin.

Gesamtschaden

Danach werde die endgültige Abrechnung erstellt. Der Gesamtschaden für die ÖBB wird laut Engel wohl "knapp unter 100 Millionen Euro“ liegen. Es sei "noch einiges zu tun“, betonte die Vorständin am Donnerstag. So würden etwa Provisorien in definitive Einrichtungen umgebaut und wasserempfindliche Elemente höher gelegt. Gearbeitet werde nicht nur im Atzenbrugger und Lainzer Tunnel sowie im Bahnhof Tullnerfeld, sondern auch in der Weichenhalle Hadersdorf, dem Kreuzungspunkt von „neuer“ und „alter“ Westbahnstrecke.