A22 bei Korneuburg: Polizei stoppt Raser mit extremem Tempo
54-Jähriger aus Wien raste mit 213 km/h über die Donauuferautobahn bei Langenzersdorf.
Mit 213 km/h anstatt der erlaubten 130 km/h ist ein 54-Jähriger am Sonntag mit seinem Pkw über die Donauuferautobahn (A22) im Raum Langenzersdorf (Bezirk Korneuburg) gebrettert.
Der Mann (54) aus Wien-Alsergrund wurde Polizeiangaben vom Montag zufolge angehalten, er ist Führerschein und Wagen vorläufig los. Zudem wird der Raser der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.
