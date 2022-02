Pkw nicht zugelassen, Taferl gestohlen: Bursch floh nach Crash

Ein 17-Jähriger ohne Führerschein hat in der Nacht auf Dienstag nach einem Autounfall in Herzogenburg (Bezirk St. Pölten) Fahrerflucht begangen. Der Wiener war mit einer Beifahrerin gegen 2.30 Uhr Früh mit einem nicht für den Verkehr zugelassenen Pkw unterwegs, an dem noch dazu gestohlene Kennzeichen angebracht waren.

Der Jugendliche wurde ausgeforscht, er hielt sich mit der Beifahrerin in seiner Wohnung auf. Dort wurden nach Angaben der Polizei verbotene Waffen, Drogenutensilien und Pyrotechnikgegenstände entdeckt.

Der Verdächtige dürfte gegen 2.30 Uhr aufgrund überhöhter Geschwindigkeit in einer Rechtskurve von der Kremser Straße abgekommen und mit einem vor einem Wohnhaus geparkten Pkw kollidiert sein. Dieser Wagen wurde in Folge durch eine Einfriedung in einen Vorgarten geschleudert. Zeugen gaben später an, dass Lenker und Beifahrerin nach dem Crash vom Unfallort geflüchtet seien. Eine gestohlene Kennzeichentafel wurde zurückgelassen. Die zweite wurde - ebenso wie eine des beschädigten Autos - mitgenommen. Vergeblich suchten Einsatzkräfte am Unfallort nach den beiden verschwundenen Unfallbeteiligten.

Während der Bergungsarbeiten durch die Feuerwehr Herzogenburg-Stadt war die L 110 im Bereich der Unfallstelle rund eine Stunde lang gesperrt.

Der von der Polizei ausgeforschte Jugendliche gab nach anfänglichem Leugnen zu, den Verkehrsunfall verursacht zu haben. Bei einer freiwilligen Nachschau in seiner Wohnung in Wien-Wieden wurden ein Schlagring und ein Teleskopschlagstock, Utensilien für den Suchtgiftgebrauch sowie pyrotechnische Gegenstände der Kategorien F3 und P1 sichergestellt. Der 17-Jährige wird der Bezirkshauptmannschaft und der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt.