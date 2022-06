Pkw-Lenker mit 119 km/h in 50er-Zone in Wiener Neustadt erwischt

Ein Pkw-Lenker ist am späten Dienstagnachmittag mit Tempo 119 durch Wiener Neustadt gerast. Erlaubt seien in diesem Bereich 50 km/h, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwoch in einer Aussendung mit. Der Lenker des Wagens mit Wiener Neustädter Kennzeichen wird nach der Messung durch ein mobiles Radar in der Ferdinand Graf von Zeppelin Straße dem Magistrat angezeigt.