Zwettl: 45-Jähriger flüchtete betrunken vor Polizeikontrolle

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am Wochenende im Raum Grafenschlag (Bezirk Zwettl) mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet.

Der 45-Jährige hatte laut einer Aussendung vom Montag am Samstagabend Anhaltezeichen der Beamten missachtet und war mit weit überhöhtem Tempo davongefahren. Letztlich wurde der Einheimische gestellt. Er ist nun seinen Führerschein los, zudem erfolgt eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft.