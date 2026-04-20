Niederösterreich

Zwettl: 45-Jähriger flüchtete betrunken vor Polizeikontrolle

Der Mann missachtete Anhaltezeichen und fuhr mit überhöhter Geschwindigkeit davon.
20.04.2026, 10:13

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Zwei Polizisten in Warnwesten stehen vor einem Polizeiauto mit blau-roter Motorhaube und dem Schriftzug „Polizei“.

Ein betrunkener Pkw-Lenker ist am Wochenende im Raum Grafenschlag (Bezirk Zwettl) mit seinem Wagen vor der Polizei geflüchtet.

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 Der 45-Jährige hatte laut einer Aussendung vom Montag am Samstagabend Anhaltezeichen der Beamten missachtet und war mit weit überhöhtem Tempo davongefahren. Letztlich wurde der Einheimische gestellt. Er ist nun seinen Führerschein los, zudem erfolgt eine Anzeige bei der Bezirkshauptmannschaft. 

Zwettl
Agenturen, eh  | 

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