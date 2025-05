Pkw donnerte im Bezirk Amstetten frontal in Traktorgespann

Unfälle mit landwirtschaftlichen Fahrzeugen hielten am Freitagnachmittag die Feuerwehren von Viehdorf und Markt Ardagger im Bezirk Amstetten auf Trab.

Unfall in Ardagger

Mitten in den Endvorbereitungen zum an diesem Wochenende stattfindenden Zeltfest wurden die Viehdorfer Helfer zu einem schweren Unfall in die Rotte Ennsdorf alarmiert. Auf der dortigen Landesstraße war es bei einem Abbiegemanöver zur Kollision zwischen einem Pkw und einem Traktorgespann gekommen.