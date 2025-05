Motorradfahrer krachten im Ötscherland zusammen: Zwei Schwerverletzte

Zum Unfall kam es gegen 15.10 Uhr am Nachmittag. Ein 54-jähriger Mann aus St. Pölten fuhr mit seiner Maschine aus Richtung Puchenstuben kommend in Fahrtrichtung St. Anton/Jeßnitz. Auf Höhe des Straßenkilometers 10,4 dürfte der 54-Jährige in einer Rechtskurve in den Gegenverkehr geraten sein. Dort kollidierte er frontal mit einem entgegenkommenden 46-jährigen Motorradlenker aus dem Bezirk Vöcklabruck in Oberösterreich.