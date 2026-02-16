Ungültige Pickerl: Mechaniker in Krems vor Gericht

Am Montag musste sich ein ehemaliger Werkstattbetreiber vor dem Landesgericht Krems verantworten. Dem 36-Jährigen wurde unter anderem Amtsmissbrauch vorgeworfen. Er soll Prüfplaketten unrechtmäßig an einem Fahrzeug und einem Anhänger angebracht haben, so die Anklage.

Aufgrund finanzieller Schwierigkeiten musste der Kfz-Mechaniker seine Firma im Vorjahr schließen. Bei der Rückgabe der ungelochten Pickerl behielt er zwei Plaketten, die er bereits für Auto und Anhänger vorgesehen hatte.

Er brachte sie nach einer Begutachtung an – ohne jedoch die Kontrolle im entsprechenden System einzutragen und einen Prüfbericht anzufertigen, da ihm bereits der Zugang entzogen worden war. Somit waren die Pickerl ungültig. Das ordnungswidrige Vorgehen fiel dem Fahrzeugbesitzer erst auf, als er bei einer nächsten Überprüfung in einer anderen Werkstätte darauf angesprochen wurde.