Drei neue Pflegedirektorinnen im Weinviertel erhielten ihre Dekrete

Die für die NÖ Pflege- und Betreuungszentren zuständige Landesrätin, Christiane Teschl-Hofmeister , sprach die zentrale Aufgabe der PBZs an: "Es freut mich sehr, dass wir mit Sabine Drobilich, Sonja Bräunig und Katrin Hörth drei erfahrene, engagierte und hervorragend ausgebildete Führungspersönlichkeiten für diese verantwortungsvollen Positionen gewinnen konnten. Sie stehen für hohe Fachkompetenz, moderne Führung und Menschlichkeit“, so die Landesrätin.

Die neue Pflegedirektorin in Orht an der Donau freute sich sichtlich über die Bestellung (v.l.): Vorsitzender Zentralbetriebsrat Gottfried Feiertag, Pflegedirektorin Sonja Bräunig, Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und LGA-Vorstand Bernhard Kadlec.

Bräunig wurde zur Pflegedirektorin im PBZ Orth/Donau bestellt, nachdem sie diese Funktion bereits interimistisch ausgeübt hatte. Sie verfügt über umfangreiche Leitungserfahrung sowie zahlreiche Zusatzqualifikationen in Pflege-, Sozial- und Heimmanagement. „Ich freue mich darauf, meine langjährige Berufserfahrung und mein Wissen für die Bewohnerinnen und Bewohner ebenso wie für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Haus einsetzen zu können“, so Bräunig. Das PBZ Orth/Donau betreut 100 Bewohner in drei Wohnbereichen. Rund 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind hier täglich im Einsatz.