Perchtoldsdorfer Schüler sollen mehr zu Fuß gehen

Das Verkehrsaufkommen rund um den Schul- und Kindergartenstandort Roseggergasse in Perchtoldsdorf (Bezirk Mödling) ist speziell in den Morgenstunden zu Unterrichtsbeginn enorm.

Um Staus und gefährliche Situationen zu reduzieren und gleichzeitig die Bewegung der Kinder zu fördern, hat die Marktgemeinde nun sogenannte „Elternhaltestellen“ eingerichtet, an denen Kinder aussteigen und den letzten Teil ihres Schulweges zu Fuß zurücklegen können.