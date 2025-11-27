Ministerin gratulierte: St. Pölten hat einen neuen Chef-Staatsanwalt

Am Donnerstag gab es hohen Besuch im Landesgericht St. Pölten : Justizministerin Anna Sporrer (SPÖ) war gekommen, um den neuen Leiter der Staatsanwaltschaft, Christian Pawle , offiziell zu gratulieren.

Der Führungswechsel war notwendig geworden, nachdem Pawles Vorgängerin, Michaela Schnell, im Juni zur Staatsanwaltschaft Korneuburg gewechselt war.

Pawle, 45, ist seit beinahe zwei Jahrzehnten in der Justiz tätig und befasste sich in dieser Zeit intensiv mit Extremismusfällen, Cybercrime und Menschenhandel. "Ich bin stolz, dass hier in St. Pölten ein sehr gutes Team hinter mir steht", betonte der neue Behördenleiter.