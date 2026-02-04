Waldviertler (68) wartete vier Stunden auf Rettungstransport ins Spital

Mit seinen Forderungen findet NÖ Patientenanwalt Michael Prunbauer bei den verantwortlichen Stellen durchaus Verständnis und Unterstützung.

Spitalslandesrat Anton Kasser (ÖVP) schlägt scharfe Töne an: "Der Patiententransport zwischen unseren Kliniken hat zu funktionieren. Punkt. Da gibt es keinen Platz für Diskussionen, Ausreden oder Zuständigkeitsdebatten. In unseren Kliniken arbeiten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Tag für Tag mit Hochdruck daran, die bestmögliche Versorgung für die Menschen sicherzustellen. Wenn es dann ausgerechnet am Transport von Patientinnen und Patienten scheitert, dann ist das für mich nicht akzeptabel“.

Selbstverständlichkeit

Ein reibungsloser, zeitnaher Transport von einem Klinikstandort zum anderen sei eine Selbstverständlichkeit – für ihn als zuständigen Politiker genauso wie für jede Patientin und jeden Patienten, fordert Kasser.

Seitens der Landesgesundheitsagentur (LGA), die für die Organisation der Sekundärtransporte zuständig ist, wird versichert, dass man laufend in Abstimmung mit den Rettungsorganisationen, dem Notruf NÖ und auch mit dem Patientenanwalt stehe. „Dabei ist unser aller Ziel: Wartezeiten auf Sekundärtransporte weiter zu reduzieren und insbesondere an den sensiblen Schnittstellen zwischen medizinischer Versorgung und Transportlogistik laufend Verbesserungen umzusetzen", lässt die LGA wissen.

Fünf Fahrzeuge

Die aktuellen Fälle haben bereits zu konkreten Verbesserungen geführt: So seien aktuell fünf Fahrzeuge für Sekundärtransporte im Waldviertel unterwegs. Diese blieben untertags auch in der Region, auch wenn aktuell kein Einsatz vorliege. Zudem werde die Fahrzeugflotte für Sekundärtransporte der Johanniter landesweit erweitert. „Generell werden zusätzliche Fahrzeuge in die jeweilige Region verlegt, wenn Bedarf besteht oder dieser bereits in der voraussichtlichen Planung absehbar ist“, heißt es seitens der LGA.

Mit den Johannitern gebe es Abstimmungen, um sicherzustellen, dass Abläufe optimiert werden und dass die vereinbarten Leistungen, wie vorgesehen, erbracht werden. Gegenüber dem KURIER haben die Johanniter eine Darstellung der getroffenen Maßnahmen angekündigt.

Patientenlenkung

Die Forderung nach einer konsequenten Patientenlenkung wird von der LGA bestätigt. "Eine konsequente Patientenlenkung ist essenziell, um sicherzustellen, dass Patientinnen und Patienten von Beginn am im medizinisch geeigneten Krankenhaus versorgt werden.“ Wichtig sei dabei, dass der Start der Rettungskette über die telefonische Gesundheitshotline 1450 oder bei akuten Notfällen über den Rettungsnotruf 144 geordnet anlaufen könne.

"Ist eine Verlegung von Patienten in ein anderes Klinikum notwendig, wird diese, wie gewohnt, durch Notruf NÖ disponiert und das jeweils geeignete Transportmittel ausgewählt. Dies kann von einem Krankentransportwagen bis zu einem Hubschrauber reichen", heißt es im LGA-Statement.