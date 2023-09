Parkbad unter Schlosstürmen schließt Saison mit Rekordbesuch

Eine auffällige und erfreuliche Besucherbilanz im Sommer wird für das städtische Freibad in Waidhofen an der Ybbs ausgewiesen. Mit 46.000 Besuchern wurde heuer, anders als in den meisten niederösterreichischen Freibädern, ein Rekordbesuch registriert. Und die Badesaison ist noch nicht zu Ende. Für zumindest diese Woche und vielleicht, je nach Wetterprognosen, auch nächste Woche bleibt das Parkbad noch geöffnet, heißt es aus dem Waidhofner Rathaus.

Ein verregneter Saisonstart und auch eine Kältephase im Hochsommer konnten das freudige Ergebnis nicht trüben. Als besucherstärkster Tag wurde der 11. Juli mit 1.120 Besuchern im Parkbad registriert. Die 63 Meter lange Rutsche, der Strömungskanal und das Sprungbecken mit dem Zehnmeter-Turm sowie der Beachvolleyball- und Streetballplatz oder auch das Babybecken mit Sonnensegel wurden jedenfalls bestens frequentiert.