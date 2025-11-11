Reumütige Diebe brachten verschwundene Ortstafeln zurück

Innerhalb eines Jahres wurden in der Gemeinde Pernitz (Bezirk Wiener Neustadt ) insgesamt fünf Ortsschilder gestohlen. Zeuginnen und Zeugen der Vorfälle gab es keine. Das mehrfache Verschwinden der Schilder wurde bei der Polizei angezeigt.

Um zusätzliche Anhaltspunkte bezüglich des Verbleibs der Schilder zu erhalten, hatte sich Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP) zuletzt an die Öffentlichkeit gewandt und einen Finderlohn für sachdienliche Hinweise ausgeschrieben. Nun scheint ein Teil der Täterinnen oder Täter kalte Füße bekommen haben, wie Postiasi erzählt.

"Dummer Streich"

Am vergangenen Donnerstag wurden nämlich zwei Ortstafeln von einem Bauhofmitarbeiter am Boden neben den leeren Halterungen aufgefunden – "mit einem Zettel drauf", wie der Ortschef schildert. Auf dem Stück Papier entschuldigten sich die Unbekannten für den "dummen Streich" und versicherten, "wir werden so etwas nie wieder tun".