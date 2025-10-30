Belohnung für Hinweise: Pernitzer Ortstafel 5 Mal gestohlen

Ob als kurioses Andenken, im Rahmen einer Mutprobe, oder zum späteren Verkauf: Ortsschilder geraten immer wieder und aus den unterschiedlichsten Gründen in das Visier von Dieben. Ein Ärgernis, das nun auch Bürgermeister Hubert Postiasi (ÖVP) bereits seit geraumer Zeit beschäftigt. Innerhalb eines Jahres sind fünf Ortstafeln in der Gemeinde Pernitz entwendet worden, zuletzt im August.

Keine Anhaltspunkte

Die Vorfälle haben sich in der Blättertalstraße ereignet. "Da haben sie uns drei Mal die Ortsanfangstafel und zwei Mal Ortsanfang- mitsamt der Ende-Tafel gestohlen", erzählt der Ortschef. Zeuginnen oder Zeugen der Diebstähle sind bisher keine bekannt. Bis die fehlenden Tafeln bemerkt wurden, habe es jeweils einige Zeit gedauert. "Das ist eine Gemeindestraße Richtung Gutenstein und da ist nicht so der übermäßige Verkehr", schildert Postiasi.

Das mehrfache Verschwinden der Schilder wurde bei der Polizei zur Anzeige gebracht. "Weil eine Tafel kostet rund 300 Euro. Mit dem Montieren liegt der Gesamtschaden bei 1.700 Euro", erklärt der Bürgermeister. Um zusätzlich Anhaltspunkte für den Verbleib der Schilder zu erhalten, wurde gewissermaßen ein Finderlohn ausgeschrieben. Sachdienliche Hinweise zur Wiederbeschaffung werden seitens der Gemeinde mit 100 Euro belohnt. „Es ist natürlich vertraulich“, betont der Ortschef.