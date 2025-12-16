Oper Klosterneuburg hat ab 2026 ein eigenes Orchester
Die Oper Klosterneuburg setzt ab 2026 einen wegweisenden Entwicklungsschritt: Das Festival wird künftig über ein eigenes Orchester verfügen, das aus dem renommierten Klosterneuburger Ensemble Neue Streicher hervorgeht.
Mit dieser Entscheidung beginnt eine neue musikalische Ära, die das Festival noch stärker in der Stadt verwurzelt und seine künstlerische Identität weiter schärft, heißt es seitens des Veranstalters. Ein Orchester mit Standort in Klosterneuburg eröffne neue Perspektiven für die Verzahnung von Probenarbeit, künstlerischer Planung und organisatorischen Prozessen.
„Ein renommiertes Festival muss auch den Anspruch erheben, ein eigenes Orchester zu haben: das Orchester der Oper Klosterneuburg", betont Peter Edelmann, Intendant der Oper Klosterneuburg. „Mit den Veränderungen unserer Zeit haben sich neue Anforderungen ergeben – insbesondere hinsichtlich Probenlogistik, Flexibilität und regionaler Synergien. Ein Orchester mit Standort in Klosterneuburg ermöglicht uns künftig vollkommen neue Formen der Zusammenarbeit."
Impulse
Auch seitens der Stadt wird die Neuausrichtung nachdrücklich unterstützt. Katharina Danninger, Kulturstadträtin der Stadt Klosterneuburg und Vorsitzende des Aufsichtsrates der Oper Klosterneuburg GmbH, unterstreicht: „Die Oper Klosterneuburg ist das kulturelle Aushängeschild unserer Stadt. Ein Orchester, das vor Ort fix verankert ist, stärkt nicht nur die lokale Kulturszene, sondern auch die regionale Wertschöpfung."
Franz Brenner, Geschäftsführer der Oper Klosterneuburg GmbH, verweist auf die wirtschaftlichen Vorteile: „Die langfristige Planungssicherheit, kürzere Wege und die Möglichkeit einer kontinuierlicheren Zusammenarbeit sind entscheidende Faktoren für die Zukunft des Festivals. Dieser Schritt ist Teil eines strategischen Umbaus hin zu einer Konzentration der künstlerischen Einheiten in die Festivalstruktur."
Dank an langjährigen Partner
„Die Beethoven Philharmonie hat über Jahre hinweg die Oper Klosterneuburg musikalisch geprägt und maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen. Für diese wertvolle Partnerschaft sind wir zutiefst dankbar", so Intendant Edelmann.
