Oper Klosterneuburg hat ab 2026 ein eigenes Orchester

„Ein renommiertes Festival muss auch den Anspruch erheben, ein eigenes Orchester zu haben: das Orchester der Oper Klosterneuburg", betont Peter Edelmann, Intendant der Oper Klosterneuburg. „Mit den Veränderungen unserer Zeit haben sich neue Anforderungen ergeben – insbesondere hinsichtlich Probenlogistik, Flexibilität und regionaler Synergien. Ein Orchester mit Standort in Klosterneuburg ermöglicht uns künftig vollkommen neue Formen der Zusammenarbeit."

Impulse

Auch seitens der Stadt wird die Neuausrichtung nachdrücklich unterstützt. Katharina Danninger, Kulturstadträtin der Stadt Klosterneuburg und Vorsitzende des Aufsichtsrates der Oper Klosterneuburg GmbH, unterstreicht: „Die Oper Klosterneuburg ist das kulturelle Aushängeschild unserer Stadt. Ein Orchester, das vor Ort fix verankert ist, stärkt nicht nur die lokale Kulturszene, sondern auch die regionale Wertschöpfung."