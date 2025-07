Da leuchtet das Messer: „Tosca“ in Klosterneuburg

Der österreichische Bariton hat Erfahrung mit Freiluft-Musiktheater. Von 2018 bis 2022 folgte er bei den Seefestspielen Mörbisch auf Harald Serafin, der als Premierengast im Kaiserhof vom Publikum beklatscht wurde.

Dass bei Edelmann die Stimmen im Zentrum stehen, war bereits nach den ersten Szenen klar. Leonard Prinsloo bildet in seiner Inszenierung die Geschichte der eifersüchtigen Diva Floria Tosca, die unfreiwillig zur Tyrannenmörderin wird und am Ende von der Engelsburg in den Tod springt, sehr schlicht ab. Hans Kudlichs Bühne lässt sich mit geringstem Aufwand und sehr viel Fantasie in die Schauplätze der Oper verwandeln.