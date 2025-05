Im Oldtimerbus durch die Thermenregion: Genuss-Tour startet am 31. Mai

Im Oldtimerbus durch die Thermenregion. Mit ihrer „Hop-On Hop-Off Genuss-Tour“ haben Thomas Lenger von „Genuss & Reisen“ und Wienerwald Tourismus im Vorjahr ein beliebtes kulinarisches Angebot geschaffen. Im Rahmen des Weinfestivals 2025 lädt man heuer nun zur zweiten Auflage.

Am 31. Mai startet der Bus diesmal am Bahnhof Baden – jeweils um 11, 12:30 und 14 Uhr. Die Reise führt dann zu vier Winzern der Region, zum Weingut Schwertführer in Sooß, dem Bad Vöslauer Weingut Julia Herzog, dem Johanneshof Reinisch in Tattendorf und schließlich nach Oberwaltersdorf zum Weingut Heinrich Hartl. Neben Kostproben der besten Weine des Hauses erwartet die Gäste an jeder Station auch eine kulinarische Begleitung – von verschiedenen Vorspeisen bis hin zum Hauptgericht von Zwei-Hauben-Koch Thomas Reinisch.