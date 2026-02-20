Knalleffekt in St. Pöltner ÖVP: Gemeinderätin verlässt Fraktion
Nachdem der St. Pöltner SPÖ-Bürgermeister Matthias Stadler am Freitagvormittag sein Regierungsteam für die kommenden fünf Jahre präsentiert hatte, legte am Abend die ÖVP um Stadtparteiobmann Florian Krumböck nach – mit einem Knalleffekt.
Gemeinderätin Susanne Binder-Novak, die vor allem in Wirtschaftsfragen als sehr kompetent gilt, hat die Fraktion verlassen. Grund: Sie wurde nicht als Stadträtin nominiert.
"Keine Mehrheit"
„Die Nominierungen erfolgen laut Statut durch den Parteivorstand. Wer ausreichend Vorzugsstimmen sammelt, kann direkt in den Gemeinderat einziehen; über weitere Mandate und Stadtrats-Nominierungen entscheidet der Vorstand unabhängig davon. Frau Binder-Novak konnte weder im Wirtschaftsbund noch im Stadtparteivorstand eine Mehrheit hinter sich vereinen“, berichtet Stadtparteigeschäftsführer Stefan Klammer.
Binder-Novak habe daraufhin die Entscheidung getroffen, die vereinbarten Regeln nicht zu akzeptieren. Klammer betont, dass dem Team der Austritt leid tut: „Gemeinsam haben wir in den letzten Jahren sehr gute Kontrollarbeit geleistet.“ Binder-Novak, die hauptberuflich als Rechtsanwältin tätig ist, soll nun als „wilde Abgeordnete“ dem Gemeinderat angehören, war zu erfahren.
Am Freitag hat die ÖVP aber noch weitere Personalentscheidungen getroffen: Florian Krumböck wurde bei der Sitzung als Vizebürgermeister nominiert. Ihm zur Seite stehen künftig die Stadträte Mario Burger und Marion Gabler-Söllner.
Gabler-Söllner wird in rund zwei Jahren ihr Amt an Alexander Thallmeier übergeben – das Gemeinderatsmandat übernimmt dann, wie berichtet, Karl Prochaska.
