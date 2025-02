Österreichweiter Aufruf: Polizeischüler könnten rettende Spender sein

Genau diese Chance wollen nun mehrere Organisationen erhöhen, die sich für eine wichtige Aktion zusammengetan haben. Das Innenministerium , das Rote Kreuz und der Lions Club haben am vergangenen Freitag in der Polizeischule in St. Pölten eine bundesweite Initiative gestartet, um potenzielle Stammzellenspender zu finden. Künftig haben junge Frauen und Männer die Möglichkeit, sich bei jeder Blutspendeaktion als Stammzellenspender registrieren zu lassen.

Hilfe ist eine Altersfrage

Dass ausgerechnet nun innerhalb der Exekutive nach Spendern gesucht wird, hat einen Grund: die Typisierung muss zwischen dem 18. und 35. Lebensjahr abgeschlossen sein. Denn statistische Auswertungen zeigen, dass ältere Spender seltener zur Stammzellentnahme ausgewählt werden. Grund dafür ist, dass im Alter die Teilungsrate der Blutzellen im Knochenmark abnimmt. Stammzellen jüngerer Spender können also von Empfänger besser angenommen werden.

„Deshalb bieten sich die zwölf Polizeischulen in Österreich für diese Initiative perfekt an“, betont Ruf. Am Freitag war bei den Polizeischülern in der Landeshauptstadt das Interesse bereits groß. Viele machten mit, um zu helfen. „Ich finde es super, dass man mit so einer Kleinigkeit Großes bewirken kann“, sagte ein junger Mann, der künftig am Flughafen Schwechat im Bereich Fremdenwesen arbeiten wird.