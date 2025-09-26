ÖBB-Wartungspläne alarmieren die Politik in Niederösterreich

In den Kasematten in Wiener Neustadt trafen sich am Freitag die Verkehrsreferenten aller Bundesländer zur jährlichen Landesverkehrsreferentenkonferenz.

Über 60 Anträge wurden behandelt, rund 20 davon auf politischer Ebene diskutiert. Besonders hitzig debattiert wurde ein Thema, das Hunderttausende Pendler direkt betreffen wird: die aus Kostengründen geplante Umstellung der ÖBB-Instandhaltungsarbeiten von der Nacht- auf die Tageszeit.

Ab dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 sollen routinemäßige Wartungsarbeiten auf Regionalverkehrsstrecken nicht mehr nachts, sondern tagsüber durchgeführt werden. Das würde monatlich mehrere stundenlange Streckensperren bedeuten – mitten in der Hauptverkehrszeit.

"Bahnfahrt darf nicht zur Odyssee werden"

„Das bedeutet monatliche Streckensperren von jeweils mehreren Stunden, zu Zeiten, in denen Hunderttausende Pendler und Schüler unterwegs sind. Die Bahnfahrt darf für unsere Landsleute nicht zur Odyssee und Mehrbelastung im ohnehin stressigen Alltag werden, das ist inakzeptabel und eine einzige Zumutung“, sagte FPÖ-Verkehrslandesrat Udo Landbauer.

Schienenersatzverkehre müssten nicht nur organisiert, sondern auch von den Ländern mitfinanziert werden. „Selbst ein perfekt organisierter Schienenersatzverkehr kann das Angebotsdefizit nicht ausgleichen“, so Landbauer weiter.