"Nur der Tod kann uns trennen": Polizist schoss auf seine Frau

Eine Tochter schildert, dass der Vater sogar einen genauen Plan hatte, in welcher Reihe er die Familie im Fall einer Scheidung umbringen wolle: „Erst die Tochter. ,Weil das deiner Mutter am meisten weh tut.'“ Dann die beiden Geschwister. „Und sie muss dabei zusehen.“ Schließlich die Frau und am Schluss sich selbst.

"Besonders sympathisch ist er nicht"

Sein Verteidiger Rudi Maier (er vertritt den Mann gemeinsam mit Manfred Arbacher-Stöger; Anm.) versuchen zu relativieren: „Ich habe null Verständnis für so etwas, ich habe selbst drei Töchter. Und wenn ihnen jemand so etwas antun würde, bräuchte ich keinen Richter mehr....“ Aber: „Er ist halt gestört. Und ich gebe zu: Besonders sympathisch ist er auch nicht.“ Der 54-Jährige brauche dringend eine psychiatrische Behandlung. Das sieht auch der Gutachter so. Franz S. leidet an einer schweren psychischen Störung.

Am Tag der Tat habe es keinen Streit gegeben, erklärt der Angeklagte. „Wir sind gemeinsam zu einem Weihnachtsmarkt und haben Punsch getrunken.“ Denn obwohl die Frau mittlerweile in einer eigenen Wohnung lebte, hatte man Kontakt.

Doch die Frau fürchtete sich. Sie ließ den Schlüssel stecken, damit ihr Mann nicht in die Wohnung konnte. Sie schlief im Wohnzimmer, damit sie hören konnte, sollte er die Tür aufbrechen wollen.

Bis 4 Uhr Früh war sie mit dem Mann unterwegs. Dann fuhr sie ihn in seinem Auto nach Hause. „Schlaf doch bei mir im Haus“, schlug er ihr vor. Doch sie wollte nicht. „Ich hab’ mich so geärgert“, erklärt der (suspendierte) Polizist. Also griff er unter den Sitz, zog eine Waffe hervor. „Schau, was ich da habe“, sagte er noch. Dann drückte er ab.

„Ich wollte sie nicht töten. Ich wollte sie nur schrecken.“

Ein Urteil wird am Freitagabend erwartet.