Notfallplan: So rüstet man sich für das Hochwasser

Bestehende Häuser und Wohnungen können gesichert werden, indem etwa gefährdete Bereiche des Mauerwerks wasserabweisend beschichtet werden. Rückstauklappen in den Abwasserleitungen verhindern, dass Wasser aus dem Kanalnetz ins Haus eindringt. Heizkessel, Waschmaschinen und andere wichtige Geräte platziert man nicht im Keller, sondern in weniger gefährdeten Stockwerken. Wo das nicht möglich ist, baut man für die Geräte zumindest erhöhte Podeste. Wer Sandsäcke oder aufblasbare Schutzwände zu Hause hat, ist gut auf den Ernstfall vorbereitet.

Dass man bei Hochwassergefahr nicht in den Keller geht, sollte eigentlich klar sein. Manche Menschen versuchen in der Hektik noch Wertsachen zu sichern, was lebensgefährlich ist. Auch Areale rund um Schächte und Senken sollte man meiden.

1,3 Millionen Euro: So hoch war der Schaden des Hochwassers 2024 in NÖ.

Welche baulichen Maßnahmen getroffen werden sollten

100 Millionen Euro investiert der Bund jährlich in Projekte zum Hochwasserschutz, weitere 100 Millionen fließen in die Wildbach- und Lawinenverbauung. Diese Zahlen präsentierte Umweltminister Norbert Totschnig bei der Vorstellung des Aktionsprogramms für Hochwasserschutz.

Dazu zählen die Evaluierung bestehender Schutzsysteme sowie der Wiederaufbau beschädigter Infrastruktur, aktuell an der Leitha in Niederösterreich. Durch Raumplanung und eine Flächensicherungsinitiative soll künftig mehr Platz für Wasser geschaffen werden. Werden dafür Grundstücke benötigt, erhalten Eigentümer eine Entschädigung.

Versiegelte Flächen verstärken Hochwasser

Wer sich vor Hochwasser schützen will, sollte auch auf eine möglichst geringe Verbauung achten. Darauf weist der Ökologe Franz Essl hin: „Versiegelte Flächen tragen im Vergleich zu natürlichen Flächen überproportional zum Hochwasserrisiko bei“, sagt er auf KURIER-Anfrage. Da in Österreich die Gemeinden Bauland ausweisen, müsste man hier über strengere Vorgaben nachdenken. Minister Totschnig sieht das anders: „Diese Versiegelungen sind bei großen Hochwasserereignissen nur eine untergeordnete Kategorie.“