Notfälle auf der Rax: Frauen aus Bergnot gerettet

Zwei Niederösterreicherinnen wurden nach Notfällen am Wochenende auf der Rax mit Hilfe der Bergrettung gerettet. In beiden Fällen waren zwei Bergretter zufällig in unmittelbarer Nähe anwesend und daher besonders rasch zur Stelle. Am Samstag wurde die Ortstelle Reichenau an der Rax verständigt, weil eine 75-jährige Frau am Jakobskogel aufgrund von Kreislaufproblemen nicht mehr selbständig zur Bergstation zurückgehen konnte. Zustand verschlechterte sich Zwei Bergretter, die gerade auf dem Weg in Richtung Seehütte waren, kehrten sogleich um und konnten daher bereits eine Viertelstunde nach dem Notruf bei der Patientin sein. Sie fanden die Frau in völlig erschöpftem und unterkühltem Zustand vor.

Überanstrengt und zu kalt Die 75-Jährige hatte in Begleitung von vier anderen Personen eine Wanderung zum Preinerwandkreuz unternommen, war aber den Strapazen nicht gewachsen. Die enorme körperliche Anstrengung und Temperaturen um den Gefrierpunkt und teils starke Vereisung forderten ihren Tribut. Da sich der Zustand der Niederösterreicherin trotz sofortiger Erste Hilfe zunehmend verschlechterte, wurde der ÖAMTC-Notarzthubschrauber angefordert. Der in St. Michael in der Steiermark stationierte "Christophorus 17" brachte die Frau ins Landesklinikum Neunkirchen.