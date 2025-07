"Strafzettel-Kaiser" vor Gericht: Zeugenauflauf nach Bußgeld-Affäre

Am Donnerstag waren in Wiener Neustadt wieder zig Personen geladen, die von dem Beamten irgendwann einen Strafzettel kassiert hatten. Es handelt sich um so viele Zeugen, dass am Landesgericht eine eigene Registrierungsstelle eingerichtet wurde, bevor die Betroffenen wie am Fließband in den Zeugenstand gerufen wurden.

Hohe Dunkelziffer

Insgesamt drehte es sich um 484 Fälle, in denen die Ermittler des Bundesamtes zur Korruptionsprävention und Korruptionsbekämpfung, kurz BAK, dem Beamten noch diverse Manipulationen nachweisen konnten. "Die Dunkelziffer ist aber weit höher“, war im Prozess zu erfahren.

Die Erhebungen waren im Juni 2023 durch den Hinweis eines Kollegen ins Rollen gekommen. Der 56-Jährige war die vergangenen Jahre dafür bekannt, quasi im Alleingang in seinem Rayon Temposünder zur Strecke zu bringen. Auch am Donnerstag marschierten wieder unzählige Zeugen auf, die im Grunde alle dasselbe erzählten. Sie wurden von dem Beamten wegen Schnellfahrens angehalten und zu einer Strafe von 50 bis 100 Euro verdonnert.