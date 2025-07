Fachhochschule macht Autos mit Künstlicher Intelligenz sicherer

An der Mobilität der Zukunft arbeitete die Fachhochschule Wiener Neustadt (FHWN) im gemeinsamen Projekt „ZoneZ“ mit dem Austrian Institute of Technology (AIT) und dem Lichtsystem-Spezialisten ZKW. Das Ziel dabei: Weniger Kabelsalat in Fahrzeugen, dafür mehr Sicherheit.

Experten aller drei Unternehmen widmeten sich der großen Herausforderung in einem gemeinsamen Team. Und auch Studierende des Studiengangs Mechatronik wurden aktiv eingebunden.